Ümraniye, Büyük Camii ve üniversiteye kavuşuyor

Ümraniye Belediyesi, ilçeye kazandırdığı 400’ü aşkın kalıcı esere yenilerini eklemeye devam ediyor. 3 katlı Zemin Altı Katlı Otoparkını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı ve geri kalan tüm işleri Ümraniye Belediyesi tarafından üstlenilen Ümraniye Büyük Camii ve yine Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binasının temel atma töreni, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Büyük Camii veZemin Altı Katlı Otopark ile İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binasının temel atma törenine; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Milletvekili Adayı Azmi Ekinci, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Hüseyin Erdoğdu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Küçük, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Sevinç, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, belediye birim müdürleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 bin 202 metrekare kapalı alan ve 1367 metrekare avluya sahip, 1 mahfil ve 1 zemin kattan oluşan Ümraniye Büyük Camii ile caminin altında bulunan yaklaşık bin araç kapasiteli 3 katlı otoparkın yanı sıra 17 bin 159 metrekare alanda, 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal ve 1 çatı katında 22 derslik, 2 amfi ve öğretim görevlisi odalarından oluşan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi C Blok Hizmet Binasının temel atma töreni Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Kur’an tilaveti ile devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla sürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yaptığı konuşmada, “Çok önemli bir ânı yaşıyoruz, Rabbimiz bu ânı Ramazan gününde yaşamayı bizlere nasip etti. Bu caminin Mescid-i Nebevi’ye bağlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Mescid-i Nebeviyi yaptıktan sonra Allah Resulü (SAV) ilk iş olarak suffe dediğimiz ve oradan birçok insanın yetiştiğini bildiğimiz mektebi yapmıştı. İşte cami ve mektep burada. Cami Mescid-i Nebevinin, üniversite de suffenin varisi. Demek ki gelenek devam ediyor” diyerek Süleymaniye, Selimiye gibi camilerin de tıpkı Ümraniye Büyük Camii gibi etrafında bilgi, hikmet, ilim merkezleri olduğundan bahsetti.

"Üniversiteye katkıda bulunmak bilgiye katkıda bulunmak demektir"

“Burası hem ibadet yapmak, hem de ibadeti, İslam’ı, bilgiyi doğru öğrenebilmek için. Mektepler, medreseler üniversiteler her zaman beraber yapılmıştır. Üniversiteye katkıda bulunmak bilgiye, memleketimizin çocuklarının ilim, irfan noktasında daha ileri seviyeye gelmesine katkıda bulunmak demektir. Buralarda dünyanın her yerinden öğrenciler var. Nereye gitsek, ‘Alın çocuklarımızı siz okutun’ talebiyle karşılaşıyoruz. İstanbul uluslararası öğrencileri kabul edecek üniversitelerin olmasının beklendiği bir il. 29 Mayıs Üniversitesi de inşallah böyle bir üniversite olmaya aday ” diyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfının yaptığı çalışmalardan ve projelerden bahsetti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Değerli misafirler, camimiz sadece namaz kılmak için açılıp kapanacak bir yer olmayacak. Cami adeta üniversitenin pratiğini gerçekleştirdiği bir yer olacak, uygulama camisi olacak. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Yaptığı, 14 seneye sığmayacak eserlerden dolayı Belediye Başkanımız Hasan Can’a teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

İstanbul Valisi Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, programda bir konuşma gerçekleştirerek İstanbul Valisi Vasip Şahin’in selamlarını iletti. Özyiğit; “Bizim şehir anlayışımızın merkezinde cami var, camilerin etrafında okullar, geniş park alanları var; burada bizim kültür anlayışımızın yansımalarını buldum. Sebep olanlardan Allah razı olsun, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çok büyük destekleri oldu"

Ümraniye Belediye Başkan Hasan Can programdaki konuşmasında; “Diyanet İşleri Başkanımızı 1 ay evvel ziyaret ederek temel atma törenimize davet etmiştik, katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Rabbim iki hizmetimizi de inşallah en kısa sürede tamamlamayı nasip etsin. Camimizin altındaki otopark kısmını Büyükşehir Belediyemiz inşa ediyor, cami kısmını da belediyemiz üstleniyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da çok büyük destekleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ramazan ayının ve Kadir Gecesi’nin öneminden bahseden Başkan Hasan Can, belediyenin Ramazan ayında yaptığı faaliyetlerden bahsederek ilçe genelinde yapılan mukabelelerin duasının Kadir Gecesi’nde gerçekleştirileceğini söyledi.

Ümraniye Büyük Camii’nin özelliklerinden bahseden Başkan Hasan Can, “İlçemizdeki camilerimizin hepsine desteklerimiz devam edecek; Allah camimizi mübarek etsin” dedi ve 24 Haziran Seçimlerinin önemini anlatarak konuşmasını sonlandırdı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç ise, “Başkan Hasan Can kardeşimizi ve ekibini, Ümraniye’ye yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Üniversitemiz böyle bir belediyeciliğin kucağında hizmet bulduğu için mutluyuz” dedi.

Temel atma töreni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can ile protokolün butona basması ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın duasıyla sona erdi.