Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde silahlı saldırı: 2 ölü

Ramazan Sarı ve eşi olayda hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Servisi’nin önünde öğle saatlerinde silahlı bir saldırı olayı yaşandı. Aylar önce Ümraniye’de yaşanan servisçi kavgasında yaralanan Ramazan Sarı, tedavisinin sürdüğü hastaneye eşi ile birlikte geldi. Ramazan Sarı, Acil servisin önünde eşi Suzan Sarı ile beklediği sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı Ramazan Sarı ve Suzan Sarı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ramazan Sarı ve Suzan Sarı doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de delil incelemesi yaptı. Olayın dehşetini yaşayan vatandaşlar, “Silah sesini duydum. Ben sadece yere düştüğünü gördüm. Saldıran kişi bize bakarak rahat rahat kaçtı gitti” dedi.

Olayda hayatını kaybeden Ramazan Sarı’nın yakını ise, “Emniyet bir tane koruma vermedi. Bunların hasımları var. Bunu öldürmekle tehdit ediyorlar. Bu kadı elli defa emniyete müracaat etti, bir tane koruma vermediler. Daha önce yaşanan servis olayından hasımları var. Bunların hepsini emniyet biliyor” şeklinde konuştu.

Ümraniye’de geçtiğimiz yıl bir okul bahçesinde servis şoförleri arasında yaşanan silahlı kavgada bir servi şoförü hayatını kaybetmiş, Ramazan Sarı’nın aralarında bulunduğu 2 kişi ise yaralanmıştı.