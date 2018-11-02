Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu,göçük alanında inceleme yaptı

Ümraniye'de metro çalışmaları sırasında meydana gelen göçük alanında incelemelerde bulunan Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Güvenlik görevlilerimizden Mehmet Altun'u çıkardık. Diğer güvenlik görevlimizi çıkartma çalışmalarımız devam ediyor. inşallah onu çok kısa bir sürede sağ çıkarmayı ümit diyoruz. Tedbir amaçlı 3 binamızı boşaltık “ dedi.

Ümraniye Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde bulunan metro çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana gelmiş ve enkaz altında 2 güvenlik görevlisi kalmış biri çıkartılmıştı.Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu göçük alanına gelerek incelemelerde bulundu. Daha sonra da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaymakam Dervişoğlu,tedbir amaçlı 3 binayı boşalttıklarını ve diğer güvenlik görevlisini sağ olarak kurtarmayı ümit etiklerini söyledi.

İnceleme sonunda basın mensuplarına açıklama yapana Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu,“2 Kasım Cuma günü 01.22 sıralarında Dudullu Bostancı Metro hattının Parseller İstasyonundaki imalat çalışmaları sırasında istasyon ile depo alanı arasında ki genişletme çalışmalarında,oluşan üs kot ile zemin arasındaki boşluğun çökmesi sonucu yol üzerinde bulunan özel bir siteye ait güvenlik kulübesinin de bu çökmeyle beraber yaklaşık 17 metrelik bir derinliğe 100 metrekarelikte bir genişlikte alanın çökmesi sonucu meydana geliyor” Şeklinde konuştu.

“Tedbir amaçlı 3 binamızı boşaltık”

“Tedbir amaçlı 3 binamızı boşaltık” diyen Kaymakam Dervişoğlu,“Güvenlik görevlilerimizden Mehmet Altun'u çıkardık. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ama hayatını kaybetti. Diğer güvenlik görevlimizi çıkarma çalışmalarımız devam ediyor. Başta AFAD ve AKOM olmak üzere büyükşehirimizin tüm ekipleri, tüm çalışanlarımız azami bir gayretle, büyük bir çalışmayla inşallah onu çok kısa bir sürede sağ çıkarmayı ümit diyoruz. Tedbir amaçlı 3 binamızı boşaltık. Gerekli güvenlik tedbirlerini, emniyet tedbirlerini aldık. Şuan ki olay dolayısıyla 3 binamızı boşaltık" dedi.