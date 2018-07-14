Ümraniye’de 15 Temmuz unutulmadı

yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, o gece yazılan destan yeniden hatırlandı.

Ümraniye’de 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği programda hain gecede milletin yazdığı destan bir kez daha hatırlandı. Mehter takımı ile başlayan programa Ümraniye halkı büyük ilgi gösterdi. Mehter takımının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile program devam etti. Protokol konuşmalarının ardından ise 15 Temmuz belgeseli katılımcılara izletildi. İlahiyatçı Fatih Çıtlak’ın 15 Temmuz gecesini kendine has üslubuyla anlatması ile program son buldu.

"15 Temmuz’da bir tarafın elinde silah vardı, bir tarafın ise elinde çakısı olmadan göğsünü siper eden kahramanlar vardı"

15 Temmuz gecesinin başka bir şeyle mukayese edilemeyeceğini söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can "15 Temmuz’u ne ile anlatalım. Hangi kelimelerle anlatalım. Çanakkale’yle mi kıyaslayalım? İstiklal Muharebesi’yle mi kıyaslayalım. Hiçbirisi ile kıyaslamak mümkün değil. Çünkü o savaşlarda savaşan iki taraf vardı. İki tarafın da askeri vardı. İki tarafın da elinde silah vardı. Ama 15 Temmuz’da bir tarafın elinde silah vardı, hem de savaştığı kesimi korumak için onlar tarafından eline emanet edilmiş olan silahları millete karşı kullanan hain bir çete vardı ve karşısında da elinde bir çakısı bile olmayan göğsünü siper eden kahramanlar vardı. Dolayısıyla mukayese mümkün değil" dedi.

Programa konuk olarak katılan gazeteci ve yazar Sibel Eraslan ise 15 Temmuz ile ilgili, "Biz lisedeyken edebiyat derslerinde destan dediğimiz zaman Ergenekon Destanı’nı bilirdik. En büyük Türk destanı idi. Dünyadaki büyük destanları bilirdik. Destanlar bir milletin varoluş hikayesini anlatırlar. Bu sıradan bir hikaye sıradan bir roman veya bir şiir değildir. Destan hakikaten varoluşun hikayesidir. Bu yüzden ben bu ’15 Temmuz Destanı’ tanımını çok önemli buluyorum. Zaten sayın Başkanımızın da ifadesi 15 Temmuz Destanı. Bu millet bir destan yazdı. Ama bizim bunu gelecek nesillere hep anlatmamız gerekiyor" dedi.