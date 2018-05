Ümraniye’de 16 noktada geleneksel mahalle iftarları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da dopdolu bir Ramazan ayı programı hazırlayan Ümraniye Belediyesi, vatandaşların Ramazan ayını en iyi şekilde idrak edilebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 5 ayrı noktada her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek. 16 farklı lokasyonda Mahalle İftarları verecek olan Ümraniye Belediyesi, ilçe sakinlerini aynı sofrada bir araya getirmeyi hedefliyor. Ümraniye Belediyesi ayrıca hemşehri derneklerini bu yıl da Nikâh Sarayı Sultan Salonunda iftar programlarında bir araya getirecek. Bunun yanında Hekimbaşı Çardak Restoran’da yaşlı ve engelli iftarı, Bilge Çocuk iftarı, şehit yakınları ve gaziler iftarı gerçekleştirilecek. Ümraniye Belediyesi bu yıl toplamda 200 bini aşkın kişiye sofra kuracak. Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtacak. Bu yılki teması Misak-ı Millî olan, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kurulu olan dev çadırda ise yapılacak Ramazan etkinliklerinde çok sayıda çocuk programları, tiyatro oyunları, sahne gösterileri ve söyleşilerle Ümraniyeliler hoşça vakit geçirecek.

Geleneksel mahalle iftarları 16 farklı noktada

On binlerce kişiyi aynı sofrada buluşturarak birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeyi amaçlayan Ümraniye Belediyesi bu yıl 16 Mahalle İftarı gerçekleştirecek. Ayrıca 2 ayrı sahur sofrası da kuracak olan Ümraniye Belediyesi binlerce vatandaşı sahurun bereketiyle aynı sofrada bir araya getirecek.

5 noktada her gün on birlerce kişiye iftar

Ümraniye Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı boyunca, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan düğün salonlarında her gün on binlerce kişiye iftar yemeği verecek. İftar sofrası kurulacak noktalar ise şöyle: Şark Düğün Salonu, Namlı Düğün Salonu, Umut Düğün Salonu, Safir Düğün Salonu ve Ezgi Düğün Salonu.

Dernek iftarları bu yıl da nikah sarayında

Ümraniye Belediyesi bu yıl da hemşehrileri Nikâh Sarayı Sultan Salonunda bir araya getirecek. Belediye bu iftarlarla hemşehrileri aynı sofrada buluşturarak bir olmayı, birlikte olmayı ve kaynaşmayı amaçlıyor. Düzenlenecek hemşehri iftarları ise şöyle; Şile-Ağva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Serhat İlleri, Van, Bolu, Yozgat, Rize, Çemişgezek, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Çankırı, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Balıkesir, Sinop, Mersin, Samsun, Ağrı, Tokat, Malatya, Çankırı, Siirt, Artvin ve Erzincan dernekleri.

Ümraniye Belediyesi Ramazan ayı boyunca ilçedeki ihtiyaç sahiplerini unutmayarak Halil İbrahim Sofrası Aşevi’nde pişen 4 çeşit sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerinin sofrasına götürmeye devam edecek. Ayrıca ilçede bulunan ihtiyaç sahipleri belediye tarafından verilen sosyal destek kartlarıyla 2 farklı noktada bulunan sosyal marketlerden diledikleri gibi alış veriş yapabilecekler. Bunun yanında Ümraniye’deki yetim ve öksüzler de her Ramazan olduğu gibi bu yıl da, Ümraniye Belediyesi tarafından tepeden tırnağa kadar giydirilecek.

6 farklı noktada iftariyelik dağıtılacak

Ümraniye Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlara ezan öncesi iftariyelik dağıtacak. Dağıtımın yapılacağı noktalar ise şöyle; Metro Ümraniye, Çarşı (TRT Lojmanları) ve Yamanevler istasyonları çıkışları, Cevherağa Camii önü, Dr. Sadık Ahmet Parkı önü ve Hanımeli Çarşısı karşısındaki otobüs durağı.

Ümraniye Belediyesi, Ramazan’da Ümraniyeliler’e yönelik çok sayıda etkinliğin yer aldığı özel bir program hazırladı. Ramazan ayı boyunca Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, M. Fatih Çıtlak, Ömer Döngeloğlu, Vehbi Vakkasoğlu ve Yavuz Bahadıroğlu’nun da aralarında bulunduğu önemli isimler vatandaşlarla bir araya gelecek. Ahmet Özhan, Mustafa Demirci, Ahmet Hakan Karagül, Sami Savni Özer, Sufi Meşk, Mavera Topluluğu, Mehmet Kemiksiz, Yavuz Değirmenci, Kerkük İlahi Grubu, Hüseyin Süer, Sufi Devran ve Tekke İlahileri de etkinlik kapsamında konserler verecek. Ay boyunca iftar öncesi çocuklar için 5 adet Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve 24 adet de tiyatro oyunu sahnelenecek.

Hemşehri dernekleri bu yıl da etkinliklerde buluşacak

Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik alanındaki hemşehri stantlarıyla Anadolu’nun farklı yörelerine ait kültürler, Ramazan gecelerinde Ümraniye’de sergilenecek. Alanda yer alan stantlarda dernekler kendi yöresel ürünlerini ve kültürlerini tanıtacak. Etkinlikler kapsamında Şile-Ağva, Ordu, Sivas, Rumeli, Çorum, Serhat İlleri, Van, Bolu, Yozgat, Rize, Çemişgezek, Erzurum, Giresun, Kastamonu, Çankırı, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Balıkesir, Sinop, Mersin, Samsun, Ağrı, Tokat, Malatya, Çankırı, Siirt, Artvin ve Erzincan dernekleri etkinlik alanında kurulan stantlarda hemşehrilerini ağırlayacak.

Başkan Hasan Can: "Amacımız barış ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ay geçirmek"

Ramazan’ın rahmet ve bereket ayı olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, belediye olarak düzenleyecekleri etkinliklerle Ümraniyeliler’in Ramazan’ı en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçladıklarını söyledi. Başkan Hasan Can; “Kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı bu güzel ayda, Ümraniyeli kardeşlerimize mutlu, huzurlu ve anlamlı bir Ramazan yaşatmak için biz de çeşitli etkinlikler hazırladık. Amacımız barış ve kardeşlik iklimi içerisinde bir ay geçirmek. Rabbim hepimize bu mübarek ayın nimetlerinden faydalanmayı nasip etsin. Tüm Ümraniyeli hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun” dedi.