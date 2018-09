Ümraniye'de 60 kazan aşure dağıtıldı

Bu kapsamda Alemdağ Caddesi'nde öğle namazının ardından binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştirmek amacıyla Muharrem ayında vatandaşlara aşure ikram etmeye devam ediyor. Ümraniyelilerin yoğun katılımı ile uzun kuyrukların oluştuğu aşure dağıtımı Alemdağ Caddesi üzerinde yapıldı. Aşure dağıtım programına, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye Mahalle Başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aşure dağıtımı öncesi Mehter takımı sahneye çıkarak marşlarını çaldı. Mehter takımının ardından dualar eşliğinde aşureler dağıtıldı.

“60 kazan aşure kaynatıyoruz”

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can programda basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak; “Her sene yapıyoruz bunu. Aşure ayındayız, Muharrem ayındayız. Biz bu ayda Ümraniye'mizin her tarafında 60 kazan aşure kaynatıyoruz. Ümraniye'nin her yerinde ve Ümraniye'nin her bir ferdine tattırıyoruz. Netice itibariyle bu bizim geleneğimizdir, göreneğimizdir. Muharrem ayı Hicri yılbaşıdır. Milletimizin nezdinde de kıymetli bir zaman dilimidir. Afiyet olsun diyoruz, Aşure milli yemeğimizdir, milli tadımızdır, ağız tadımızdır. Aşure birlik beraberliği kaynaşmayı sağlayan unsurdur" dedi.