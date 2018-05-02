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02 Mayıs 2018 14:27

Ümraniye’de araç muayene istasyonununda silahlı kavga: 2 yaralı

Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun arkasında muamele işlemi yapan şahıslar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Ümraniye’de araç muayene istasyonununda silahlı kavga: 2 yaralı

02 Mayıs 2018 14:27

Olayda 2 kişi pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanırken saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.


Olay, Ümraniye Dudullu araç muayene istasyonunun hemen arkasındaki sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, muayene istasyonuna gelen araçlara trafik seti satan muameleciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfek kullanıldı. Olayda 2 kişi vurularak yaralanırken saldırıya karışan kişiler bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.


Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken polis olayla yerinde çalışma başlattı.




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