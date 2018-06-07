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07 Haziran 2018 10:26

Ümraniye’de bayrak asma kavgası: 4 yaralı

Ümraniye ilçesinde iki siyasi parti grubu arasında çıkan bayrak asma kavgasında AK Partili 4 kişi yaralandı.

Ümraniye’de bayrak asma kavgası: 4 yaralı

07 Haziran 2018 10:26


Edinilen bilgilere göre; olay gece saat 23.15 sıralarında Adem Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre parti bayrakları asan AK Parti Mahalle Temsilcisi grup ile bölgede bulunan İYİ Parti Birinci Bölge Milletvekili Adayı Y.C., İP Ümraniye İlçe Başkanı B.C. arasında bayrak asma tartışması yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


İYİ Parti Birinci Bölge Milletvekili Adayı Y.C. ile İP Ümraniye İlçe Başkanı B.C.’nin de arasında yer aldığı grubun, çıkan kavgada AK Partili mahalle temsilciliğinden 4 partili genci yaraladığı belirtildi. Saldırıda yaralanan AK Partili E.Ş., F.K., R.T.G., R.K., isimli şahısların hastanede tedavi edilerek taburcu oldukları öğrenilirken, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, kavgaya karışan iki siyasi partiye mensup kişileri ayırdı. Polis, kavgaya karışan parti temsilcilerini yakalayarak gözaltına aldı.


Gece emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sabaha karşı Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığına çıkarıldı. Savcılık, şüpheliler hakkında “298 Sayılı Seçim Kanunu Muhalefet” ve “Kasten Yaralama” suçlarından işlem yaparak serbest bıraktı.




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