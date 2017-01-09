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09 Ocak 2017 13:54

Ümraniye’de bin yüz kişiye sıcak yemek

Ümraniye’de bin yüz kişiye sıcak yemek

09 Ocak 2017 13:54

Ümraniye Belediyesi tarafından yıllardır ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek çıkarılan Halil İbrahim Sofrası Aşevi kazanları, soğuk kış günlerinde de yardıma muhtaç vatandaşların sofrası için kaynamaya devam ediyor. Ekipler kar kış demeden ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırdı.
Ümraniye Belediyesi, ilçede yaşayan yardıma muhtaç ailelere her fırsatta destek olmaya devam ediyor. 2006 yılında hizmete giren Halil İbrahim Sofrası Aşevi, modern ve sağlıklı koşullarda her gün yardıma muhtaç ve kimsesiz ailelere sıcak yemek ulaştırıyor.
Şartlar ne olursa olsun ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak aş götüren Ümraniye Belediyesi Aşevi ekipleri, kış mevsiminin zorlu hava koşullarında da kimsesiz ve yoksul insanlar için sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıyor. Yemek yapamayacak durumda olduğunu bildiren herkese gerekli tahkikatları yapmak kaydıyla; yardım eli uzatan belediye ekipler, her gün Ümraniye’nin her mahallesine yaklaşık bin yüz kişilik yemek ulaştırıyor.
Aynı zamanda vatandaşların zor günlerinde onların yanında olmayı şiar edinen Ümraniye Belediyesi’nin cenaze hizmetleri kapsamında dağıttığı yemekler de Halil İbrahim Sofrası Aşevi aşçılarının ellerinden çıkıyor. 7 gün nöbet sistemiyle çalışan cenaze yemeği ekipleri, vatandaşları acı günlerinde yalnız bırakmayarak, onlara karşı komşuluk görevini de ifa ediyor.
Aşevinin başaşçısı Mehmet Baş: “Yaşlılara fakirlere ihtiyaç sahiplerine biz Ümraniye Belediyesi olarak 365 gün sıcak yemek gönderiyoruz. Ümraniye Belediye Başkanımız Sayın Hasan Can’a teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu
Aşçı Nursel Yanmaz: “Günlük bin yüz kişilik yemek çıkıyor. Kar, kış, yağmur, çamur demeden hizmetimize devam ediyoruz. Tabi ki başkanımızın birinci derece önem verdiği ihtiyaç sahiplerine yemek pişiriyoruz. Günlük 3 çeşit yemek çıkıyor. Çorba, ana yemek, pilav ya da makarna yapıyoruz” dedi.



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