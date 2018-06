Ümraniye’de binler sahur sofrasında buluştu

Sahura binlerce vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediyesi, kurduğu sahur sofrasında Ramazan’ın bereketini binlerce vatandaşla paylaştı. Geleneksel hale gelen mahalle iftarları ilçe sakinlerinin kaynaşmasına ve dayanışmasına vesile olan Ümraniye Belediyesi, bu kez de yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılan ve yeni aydınlatma sistemi ile Ramazan ayına özel mahyaları olan Alemdağ Caddesi’nde sahur sofrası kurdu. Sahur vaktinin manevi güzelliğini kalabalık bir sofra etrafında yaşamak isteyen aileler, komşularını ve çocuklarını alarak aynı sofrada binlerce insan bir araya geldi.

Yoğun katılımın olduğu sahur programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Eşi Saliha Can’ın yanı sıra; AK Parti İstanbul Milletvekili Adayları Osman Boyraz ve Sabri Balaman, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ümraniye İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediyesi Başkanı Hasan Can binlerce kişinin burada bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirterek “Görüyorsunuz değil mi? Bu insanlar severse gelir. Bu insanların evlerinde bu sofralarda bulunan yemeklerden daha güzeli var belki de ama burayı tercih ediyorlarsa bu birliği bu kardeşliği tercih ediyorlarsa, buna şükür etmek lazım, buna teşekkür etmek lazım. Biz de bunu oluşturmaya çalışıyoruz, milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini pekiştirmeye çalışıyoruz. İftar sofralarımız, her gün 8-10 ayrı noktada ayrıca 6-7 noktada iftariye dağıtıyoruz. Binlerce bazen on binlerce insana iftar veriyoruz. İftar sofralarından sonra şimdi de sahur sofralarında binlerce insan Ümraniye’nin merkezinde sahur programında buluştu. Güzel bir soframız var, Allah eksikliğini vermesin. Allah olmayanlara da versin. Ülkemizin kıymetini bilelim, memleketimizin kıymetini bilelim, büyüyen bir Türkiye’de yaşıyoruz, güçlenen bir Türkiye’de yaşıyoruz ve Türkiye’yi şaha kaldıran bir dönemde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Program, Ümraniye Müftülüğü ilahi korosuyla son buldu.