Ümraniye’de bir apartmanda yangın çıktı

Dumanların arasında mahsur kalan çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangın mahallede büyük paniğe neden oldu.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler apartmanı sardı. Daire sakinleri ise dumanların içerisinde mahsur kaldı.

Yangını fark eden komşular itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri ile ambulans sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken dumandan etkilenen çok sayıda kişi de ambulansa alınarak tedavi edildi.

Öte yandan binada çıkan yangın mahallede büyük paniğe neden oldu. Sokağa dökülen mahalleli kurtarma çalışmalarını meraklı bakışlarla izledi.