Olay, 4 Haziran günü saat 00.00 sıralarında Ümraniye’de meydana geldi. İddiaya göre, İ. Ü. (23) ve V. T.(28) isimli 2 şüpheli, ticari taksiye müşteri kılığında bindi. Bir süre hareket ettikten tenha bir noktada seyir halinde iken taksici Ömer B.(19)’nin boğazına bıçağı dayayan şüpheliler, 280 lira parayı gasp ederek kayıplara karıştı. 21 Haziran günü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon ile evlerinde yakalanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin daha önce suç kaydı olmadığı ve İ Ü.’nün taksicinin boğazına bıçak dayayan Volkan T.’nin ise paraları alan kişi olduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise şüphelilerin taksiyi müşteri gibi durdurup, binme anları görülüyor.