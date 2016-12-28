Ümraniye’de çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekip, ilçedeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde binlerce öğrenciye çevre bilinci ve eğitimi vermeye devam ediyor.

En temiz ilçe belediyesi unvanına sahip olan Ümraniye Belediyesi, kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde hizmetlerine devam ediyor. Ümraniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi noktasında da önemli adımlar atıyor.

Yıl içinde Ümraniye’de bulunan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere, Ümraniye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekip tarafından “Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitim veriliyor. Bu kapsamda, Ümraniye Ahmet Kılıçarslan İlkokulu’nda okuyan minik öğrencilere yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimde; çevre kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, ambalaj atıkları, bitkisel atık yağları ile atık pillerin çevreye verdiği zararlarla ve geri dönüşümle ilgili konular işlendi. Verilen eğitimde minikler, temiz çevre ve geri dönüşüm konulu animasyon çizgi filmini izledikten sonra, aldıkları hediyeler ile mutlu oldular.

“Çevre ve Geri Dönüşüm” konulu eğitimler ilçedeki okullarda yıl boyunca devam edecek.