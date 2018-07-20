Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 21:05

Ümraniye’de doktora saldırı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta muayene eden Doç.

Ümraniye’de doktora saldırı

20 Temmuz 2018 21:05

Dr. Aytekin Kaymakçı, sıra bekleyen hasta yakını tarafından darp edildi. Bilgisayarlı tomografisi çekilen Kaymakçı, beyin cerrahisi servisine yatırılarak müşahede altına alındı.


Olay, saat 10.30 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, Çocuk Cerrahisi Polikliniğinde hasta muayene ettiği sırada, kapıda bekleyen hasta yakınları arasında kavga çıktı. Kapıya çıkarak hasta yakınlarına, sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Doç. Dr. Kaymakçı, kavgaya karışan bir hasta yakını tarafından önce hakarete maruz kaldı, ardında da yabancı cisimle saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan Kaymakçı, alnında, yüzünde ve göz çevresinde morluklar oluşarak kafa travması geçirdi. Hastanede bilgisayar tomografisi çekilen Kaymakçı, tedavi yapılarak beyin cerrahi servisine yatırılıp, müşahede altına alındı.


Saldırı ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "‘Doktor’ ve ‘şiddet’ kavramlarını bir arada zikretmekten hicap duyarak öğretim üyemiz Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı’ya yapılan vahşi saldırıyı kınıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç