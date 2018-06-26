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26 Haziran 2018 12:25

Ümraniye’de dönüşüm hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlıyor

Ümraniye Belediyesi, 2009 yılından bu yana sürdürdüğü geri dönüşüm çalışmalarına hız kazandırarak devam ediyor.

Ümraniye’de dönüşüm hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlıyor

26 Haziran 2018 12:25

Belediye; ilçedeki konut, işyeri ve okullardan topladığı dönüştürülebilir atıklarla hem doğaya hem de ekonomiye destek oluyor.


Geri dönüşüm atıklarını toplama işini de üstlenen Ümraniye Belediyesi, doğal kaynakların israfını önlemek ve ekonomiye değer kazandırmak amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Ümraniye Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması çalışmasında ayda ortalama bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırdı. Çevreye verilen zararın azaltılması amacıyla, ilçedeki meskenlerden kullanım dışı kalan dönüştürülebilir atık malzemelerin toplanması ve çeşitli yöntemlerle tekrar imal edilmesi ya da bertaraf edilmesi adına Ümraniye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda cam atığı, bitkisel atık yağlar, madensel atık yağlar, elektronik atık, pil atığı, ömrünü tamamlamış lastik gibi maddeleri topluyor.


İlçe geneli okullar, işyerleri ve sitelerde gerçekleştirdiği çevre bilinci seminerleriyle, doğa dostu belediyecilik çalışmalarını sürdüren Ümraniye Belediyesi, toplama çalışmalarında 15 kamyon, 2 adet seyyar damper kamyon ve 3 adet denetim aracı olmak üzere toplam 20 araç kullanıyor. Ayrıca ambalaj atıkları; kutu, kafes, kumbara ve konteynerlerde evsel atıklardan ayrıştırılarak kaynağında biriktirilip ayrı toplanıyor. Ekipler; sanayi bölgeleri, fabrikalar ve alışveriş merkezleri gibi ambalaj atıklarının fazla olduğu bölgelerde ise kanca vinçli konteynerler ile toplama işlemini sağlıyor.


Ekipler tarafından toplanan ambalaj atıkları, toplama-ayırma tesisine götürülüp, burada, ayırma bantlarında türlerine göre ayrıştırıldıktan sonra preslenip balyalanarak, geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Bu çalışmalar neticesinde çöp depolama sahalarına giden atıklar azaltılarak çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, geri dönüşebilir atıklar ekonomiye kazandırılarak, toplama maliyetlerinin düşürülmesinin ardından ham madde tasarrufu sağlanmış oluyor.




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