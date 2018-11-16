İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ümraniye'de Dünya Diyabet Günü etkinliği

Ümraniye Belediyesinin aşçılık kursiyerleri ve hocaları, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Dünya Diyabet Günü’ne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Ümraniye Belediyesinin aşçılık kursiyerleri ve hocaları, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.


Etkinlikte öncelikle Diyetisyen Gülşah Yiğit, kadınlara diyabetin teşhisi ve önlenebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler vererek, diyabet hastalarının yiyebilecekleri birbirinden lezzetli yemeklerin tariflerini verdi. Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı hemşire ve doktorların katılımcıların tansiyon, vücut kütle endeksi, kan gibi değerlerini ölçerek yiyeceklerin kalorileri ve vücudun ihtiyacı olan hareket süreleri konusunda da ayrıntılı bilgi verdiği program, Meslek Edindirme Kurslarına bağlı aşçılık öğrenci ve hocalarının tarifi verilen yemekleri yapmasıyla devam etti. Programa Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Öztürk, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Cemal Karaağaç, Ümraniye İlçe Sağlık Şube Müdürleri, doktorlar, hemşireler, Meslek Edindirme Kursu hocaları ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.