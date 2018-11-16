Ümraniye'de Dünya Diyabet Günü etkinliği

Ümraniye Belediyesinin aşçılık kursiyerleri ve hocaları, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle Dünya Diyabet Günü'ne dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte öncelikle Diyetisyen Gülşah Yiğit, kadınlara diyabetin teşhisi ve önlenebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler vererek, diyabet hastalarının yiyebilecekleri birbirinden lezzetli yemeklerin tariflerini verdi. Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı hemşire ve doktorların katılımcıların tansiyon, vücut kütle endeksi, kan gibi değerlerini ölçerek yiyeceklerin kalorileri ve vücudun ihtiyacı olan hareket süreleri konusunda da ayrıntılı bilgi verdiği program, Meslek Edindirme Kurslarına bağlı aşçılık öğrenci ve hocalarının tarifi verilen yemekleri yapmasıyla devam etti. Programa Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Öztürk, Ümraniye İlçe Sağlık Müdürü Cemal Karaağaç, Ümraniye İlçe Sağlık Şube Müdürleri, doktorlar, hemşireler, Meslek Edindirme Kursu hocaları ve öğrenciler katıldı.