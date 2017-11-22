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22 Kasım 2017 13:40

Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü

Ümraniye’de halk otobüsünün çarpması sonucu bir okulun istinat duvarı yıkıldı.

Ümraniye’de facianın eşiğinden dönüldü

22 Kasım 2017 13:40

Öğrencilerin derste olmasıyla faciadan dönülürken, otobüs havada asılı kaldı.


Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sularında Tantavi Mahallesi Estergon Caddesi’nde seyreden "131 C" sefer numaralı halk otobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile durağın yanındaki Atatürk Ortaokulunun istinat duvarına çarptı. Duvarın bir bölümü yıkılarak okulun bahçesine düşerken, otobüs havada asılı kaldı. Olay sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası bir faciadan dönüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya ilişkin çalışma başlatırken, bazı öğrenciler bahçede oyun oynadıkları sırada olayın gerçekleştiğini öne sürdü.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.




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