Ümraniye’de hastane önünde öldürülen çift son yolculuğuna uğurlandı

Dün Ümraniye’de önceden husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından defalarca ateş edilerek öldürülen Ramazan ve Suzan Sarı çifti için cenaze töreni düzenlendi. Üsküdar Valide-i Atik Camii’nde düzenlenen törene çiftin çok sayıda yakını katıldı. Yakınların gözyaşlarına boğulduğu törende çift için ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından çiftin cenazeleri toprağa verilmek üzere mezarlığa götürüldü.

Çiftin yakınlarında Nihat Turhan, "Olmayacak bir iş bu. aralarında bir husumet vardı. Biz bu husumeti gidermeye çalışıyorduk. Bir ara buluculuk yapmak istedik. Öteki taraf yanaşmadı. Netice buraya kadar geldi. Servis işiyle ilgili. İhaleyi 2 ay önce benim yeğenim imzalamış ve ona kalmış. Öteki taraf başka bir husumetten dolayı hakim karşısına çıkıyorlar ve biz bu ihaleye girmeyeceğiz diyor. Tam kayıtlar başlayacağı zaman gelip biz de bu işe ortağız diyorlar. Olay budur. Burada en büyük hata okul yönetiminde" dedi.