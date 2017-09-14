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14 Eylül 2017 06:15

Ümraniye’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye’de birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ümraniye’de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

14 Eylül 2017 06:15


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adrese doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Ümraniye, Topağacı Mahallesi, Sertkaya Sokak üzerinde bulunan iki katlı müstakil bir evin ikinci katına özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreste şüpheli şahıslar üzerine arama yapılırken, adresteki aramalara özel eğitimli köpeklerde katıldı. Aramalar neticesinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis helikopterinin de operasyona havadan destek verdiği görüldü.


Ümraniye İlçesinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.




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