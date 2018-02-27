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27 Şubat 2018 10:44

Ümraniye’de karla mücadele timleri iş başında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Ümraniye Belediyesi teyakkuza geçti.

Ümraniye’de karla mücadele timleri iş başında

27 Şubat 2018 10:44


Ümraniye Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü kar hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların iş ve ulaşımlarının aksamaması için karla mücadele ekipleri, 24 saat esasına uygun vardiyalı olarak çalışacak.


Kış çalışmaları eylem planını hazırlayan belediye ekipleri, Ümraniye’de kış aylarının olumsuz etkilerini minimuma indirmek için cadde cadde, sokak sokak çalışmalarını gerçekleştirecek. Kar ve buzlanmanın günlük hayatı aksatmaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniye Belediyesi olarak tüm araç gereç, iş makinesi ve ekiplerimizle üzerimize düşen hazırlıkları tamamladık’’ dedi.


Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde 18 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 10 adet bakım onarım-tuzlama aracı, 6 adet Bobcat, 1 adet greyder, 9 adet (JCB) kepçe ve yaklaşık 200 kişilik personel olmak üzere 10 bölgede olumsuz hava koşullarında çalışmalarını sürdürecek. Gece ve gündüz ekipleri olmak üzere vardiyalı olarak kar timi oluşturulurken, 35 mahallede meydana gelecek olumsuzluklara anında müdahale edilecek.



Kar çalışmaları için ekipler hazır


Vatandaşlar kar ve olumsuz hava nedeniyle oluşabilecek durumları 4449822 numaralı telefonu arayarak iletebilecek. Herhangi bir kar yağışı ve buzlanma durumunda derhal harekete geçecek ekipler, tuzlama ve yol açma çalışmalarını gerçekleştirecek. Kar küreme aracı, kepçe ve greyderlerle karlar temizlenirken bir yandan da tuzlama çalışması yapılacak. Kar yağışında öncelikli olarak ana yollar, okul ve otobüs güzergâhları daha sonra sokak aralarında çalışmalar yapılacak.




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