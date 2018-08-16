Ümraniye’de kurban pazarı denetimleri devam ediyor

Ümraniye Belediyesi, vatandaşların hijyenik ortamlarda ve dini usullere uygun bir şekilde kurban kesebilmeleri için Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mahallesi ve Necip Fazıl Mahallesi kurban pazarında kesim ve satış noktalarını tek tek inceliyor. Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların menşei şahadetnamesi, sağlık raporu, küpe ve pasaport gibi belgeleri kontrol ediyor. Yapılan kontroller esnasında izinsiz kurban satışı yapan yerler hakkında gerekli işlemleri yapan zabıta ekipleri, bu konuda olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalar da yapıyor.

Öte yandan Ümraniye Belediyesi halkın sağlıklı bir ortamda kurban kesimini gerçekleştirebilmesi için de Kurban Bayramı süresince denetimlerine devam edecek.