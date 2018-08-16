Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 14:33

Ümraniye’de kurban pazarı denetimleri devam ediyor

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerlerini denetliyor.

Ümraniye’de kurban pazarı denetimleri devam ediyor

16 Ağustos 2018 14:33


Ümraniye Belediyesi, vatandaşların hijyenik ortamlarda ve dini usullere uygun bir şekilde kurban kesebilmeleri için Ümraniye’de bulunan Hekimbaşı Mahallesi ve Necip Fazıl Mahallesi kurban pazarında kesim ve satış noktalarını tek tek inceliyor. Zabıta ekipleri yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların menşei şahadetnamesi, sağlık raporu, küpe ve pasaport gibi belgeleri kontrol ediyor. Yapılan kontroller esnasında izinsiz kurban satışı yapan yerler hakkında gerekli işlemleri yapan zabıta ekipleri, bu konuda olumsuzlukların giderilmesi yönünde çalışmalar da yapıyor.


Öte yandan Ümraniye Belediyesi halkın sağlıklı bir ortamda kurban kesimini gerçekleştirebilmesi için de Kurban Bayramı süresince denetimlerine devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç