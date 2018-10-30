Ümraniye'de lise öğrencileri için Kariyer Eğitim Fuarı düzenlendi

Ümraniye'de lise öğrencilerinin meslek ve üniversite seçimlerine destek olmak amacıyla Kariyer Eğitim Fuarı düzenlendi. Öğrencilerin uzmanlardan destek alacağı fuarda çeşitli seminerler düzenlenerek öğrencilere yol gösterilecek.

Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Kariyer Eğitim Fuarı düzenlendi. Fuara; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen ile çok sayıda öğrenci katıldı. Lise içerisine kurulan üniversite stantlarını gezen öğrenciler bölümler hakkında bilgi aldı. Çeşitli seminerlerin düzenleneceği kariyer ve eğitim fuarında uzmanlar öğrencilere yol gösterecek.

Eğitim fuarını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Dönüm noktası olarak ifade ettiğimiz tercih aşamalarında bizle yaşamda mutlu işleri tercih etmemiz gerekiyor. Mutlu etmek demek gerçekten o işte çalışmak, üretmek ile alakalı. Zaten mutlu olamadığımız işlerimiz de aslında isteksizce davranıyoruz. Çok üretken olamıyoruz, insanlara mutluluk enerjisi de veremiyoruz. İşin statüsü hiç önemli değil. Eğer sevmediğiniz bir işi yapıyorsanız eğer aslında kimsenin hayatına da dokunamıyorsunuz. Ve bu işin küçüğü, büyüğü yok. Önemli olan sevdiğiniz, inandığınız, mutlu olduğunuz bir işi yapmak gerek” dedi.

"Severek yaptığınız işte bir numara olmak için mutlaka mücadele edin”

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Tanık olduğumuz aktivite sizin geleceğiniz açısından fevkalade önemli. Çünkü geleceğe inanarak yürümek, severek bir işi yapmak her şeyden evvel başarının ilk şartıdır. Dolayısıyla severek yaptığınız için istemeden mecburiyetten yaptığınız işle mukayese etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu kariyer günler adı altında hangi meslek hangi özeliklere sahip ve siz hangi özelliklerinizle hangisine yatkınsınız. Hangisini daha iyi yaparsınız, bunu anlamanız, test etmeniz açısından, muhakeme etmeniz açısından, görmeniz açısından fevkalade bir durum. Dolayısıyla eğitim müdürlüğümüze bu güzel hizmeti sizlere sunduğu için ben şahsen teşekkür ediyorum. Hangi mesleğe icra etmek isterseniz isteyin sevdiğiniz ve severek yapacağınız işi tercih edin ve severek yaptığınız işte bir numara olmak için mutlaka mücadele edin” şeklinde konuştu.

"Yararlı işler yapacak en iyi vatandaşlar olmak gibi bir sorumluluğumuz var"

Herkesin ülke geleceği için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğinin önemine değinen Başkan Can, "Bu toprak şehit kanlarıyla sulanmış aziz bir vatan parçasıdır. Dolayısıyla bu vatanın ekmeğini yiyen, bu vatanın suyunu içen, bu vatanın al bayrağının gölgesinde hür ve özgür yaşayan, ezan-ı Muhammed'inin dinlenildiğini her yerde huzur ile yaşayan vatandaşlar olmak ve bu milletin değerleriyle barışık insanlar olmak, millet memleket evladı olmak ve yararlı işler yapacak en iyi vatandaşlar olmak gibi bir sorumluluğumuz var” ifadelerini kullandı.