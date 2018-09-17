Ümraniye'de mantı festivaline yoğun ilgi

Ümraniye'de meydana kurulan dev kazanlarda pişirilen 2 ton Sinop mantısı, binlerce kişiye ikram edildi. Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen festivale katılan vatandaşlar, mantı için kuyruğa girerken, festivale katılan Belediye Başkanı Hasan Can, “Mantı bahane, sohbet şahane ve maksat insanların kaynaşması” dedi.

Ümraniye Belediyesi ve Sinoplular Derneği tarafından Ümraniye Santral Meydan'da düzenlenen 1. Mantı Festivali vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Festivale Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Festival için meydana çok sayıda kazan kurularak 2 ton mantı hazırlandı. Vatandaşlar Sinop mantısı yemek için dakikalar önce sıraya girdi. Kendine özgü tadı ve sunumu ile dikkat çeken Sinop mantısı hazırlanırken, vatandaşlar bir taraftan da mehter takımını ve halk oyunlarını izledi. Mantıla hazır olması ile birlikte vatandaşlara servis edilmeye başlandı.

Geçmişte bir çok festival yaptıklarını belirten Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Biz hemşehri derneklerini fevkalede önemsiyoruz. Yani Ümraniye bizim 81 vilayetimizin tamamının temsil edildiği bir ilçedir. Bir anlamda küçük bir Türkiye'dir, mozaiktir. Dolayısı ile bu mozaiklerin bütün renklerini biz sahnelemek istiyoruz. Bugün de Sinop'u sahneliyoruz. Sinop'un kültürünü, folklorunu, Sinop mantısını ve kulak aşını sergiliyoruz. Netice itibari ile bugün 2 ton mantı ikram edeceğiz. Mantı bahane, sohbet şahane ve maksat da insanların kaynaşması. Birlik, beraberlik, kardeşlik ruhuna en ihtiyaç duyduğumuz bu zaman diliminde bütün hemşehri gruplarını bu şekilde bir araya getirerek kaynaştırmaya ve memleketlerini unutmadan İstanbullu yapmaya ve hemşehrilerinin sorunlarını birlikte paylaşarak çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Festival sırasında yaklaşık 10 bin kişiye mantı servisi yapıldığı öğrenildi.