Ümraniye'de metro inşaatında göçük

Ümraniye'de metro yapımı çalışmasının sürdüğü yolda çökme meydana geldi. Çökme sonrası 3 güvenlik görevlisinin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Olay, saat 02:00 sıralarında Ümraniye Parseller mahallesi Kesikkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yapımı devam eden metro çalışmasının olduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çökme meydana geldi. O esnada metro inşaatının yanında bulunan bir inşaatın güvenlik kulübesi de enkaz içerisine düştü. Çökme anında güvenlik kulübesinde bulunan 3 güvenlik görevlisi göçük altında kaldı. İnşaat çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan 3 güvenlik görevlisini arama çalışmaları devam ederken, metro inşaatının çevresi polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğe kapatıldı.