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11 Ağustos 2018 16:50

Ümraniye’de mezarlıkta cenin bulundu

İstanbul Ümraniye’de mezarlıkta temizlik işleri yapan görevli, üzeri tahta parçaları ve hafif toprakla kapatılmış bir cenin buldu.

Ümraniye’de mezarlıkta cenin bulundu

11 Ağustos 2018 16:50

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis, olaya ilişkin incelme başlattı.


Olay Ümraniye Aşağı Dudullu Mezarlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mezarlıkta temizlik işleri yapan görevli, üzeri tahta parçaları ve hafif toprakla kapatılmış bir cenin buldu. Görevlinin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde erkek olan ceninin eli ve kolunun belli olduğu tespit edildi. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceninin morga kaldırılacağı öğrenildi.




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