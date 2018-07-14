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14 Temmuz 2018 19:11

Ümraniye’de okçuluk kursiyerleri törenle ‘usta okçu’ oldu

Geleneksel Osmanlı okçuluğunu canlandıran Ümraniye Belediyesi’nin kurslarını tamamlayan okçuluk kursiyerleri, kabza alma töreniyle usta okçu oldu.

Ümraniye’de okçuluk kursiyerleri törenle ‘usta okçu’ oldu

14 Temmuz 2018 19:11


Ümraniye Belediyesi, geleneksel Türk okçuluğunu Ümraniye’de yeniden canlandırıyor. Ümraniye Belediyesi’nin kurslarında hazırlanan 38 erkek ve 28 kadın okçu, gördükleri eğitimin ardından ders verecek seviyeye gelerek kemankeş oldu. 44 erkek ve 53 kadın kursiyer ise Ümraniye Hekimbaşı Av Köşkü’nde düzenlenen törenle kabza alarak usta okçu oldu.


Kabza alma törenine Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra okçular ve aileleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kabza alma töreninde kursu tamamlayan okçular, ustalarının elinden kabza aldı. Törenin ardından okçuluk yarışmalarında dereceye girenlere ve okçuluk kursunu başarıyla tamamlayanlara belge ve madalyaları verildi.


Bu törenin geleneksel olduğunu söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Birkaç seneden beri okçuluk kulübümüz aktif hizmet veriyor. Kursiyer yetiştiriyor. Bu sene ikinci kabza törenimizi yapıyoruz. Bu geleneksel bir şey. Geleneksel okçuluk dediğimiz zaman gelenekleri de sürdürmek lazım. Kabza töreni artık ‘Bu talebe oku yayı alıp, atmaya başlayacak kıvama geldi’ anlamına geliyor. Yaklaşık 50 civarında erkek ve bayan kardeşimiz kabza töreninde sertifika almış olacak. Sonra usta okçu olacaklar” dedi.




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