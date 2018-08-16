Ümraniye’de park halindeki araç alev alev böyle yandı

Yangın anı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedelirken, mahalleli korkudan sokağa döküldü.

Olay, 04.00 saatlerinde, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Sudenaz Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Osman A.’ya ait olduğu öne sürülen ticari araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Araç kısa sürede alev topuna dönüşürken, çevrede ki vatandaşlar yanan aracı görünce hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alev alev yanan araca müdahale etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Mahalleli korkudan sokağa döküldü

Alev alev yanan aracın çevrede ki binalara sirayet etme ihtimaline karşı mahalleliler korkudan sokağa dökülürken, bazı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

“Büyük bir korku ile uyandık”

Olayı gören Mahmut Kaymaz ise gece yatarken bir gürültüye kalktıklarını belirterek, “Biz evde yatıyorduk, bağrışmalar duyduk çıktık baktık ki araç yanıyor. Zaten elektrik de vardı, elektrikten dolayı yanaşamadık. Alevler çok büyüktü. Büyük bir korku ile uyandık, zaten yapacak bir şey yoktu. Hemen itfaiyeyi çağırdık geldiler hemen söndürdüler” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.