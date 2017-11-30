Ümraniye’de park halindeki araç alev alev yandı

Yaklaşık 1 yıldır terk olan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Saray Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı park halindeki araç yanmaya başladı. Kısa sürede yangın bütün aracı sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Aracın yanma anı bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Hafif ticari aracın yaklaşık 1 yıldır terk olduğu öğrenildi.

Öte yandan çevrede bulunan vatandaşlar aracın kundaklandığını iddia ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.