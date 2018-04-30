Ümraniye’de strafor fabrikasında yangın

Yangın, saat 22.30 sıralarında Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi Kaptanı Derya Sokak üzerinde ısı yalıtım ve strafor ürünleri imalatı yapan fabrikada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenmeyen bir nedenle ısı yalıtım ve stoklarda bulunan strafor ham maddeleri alev alarak yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında daha sonra soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.