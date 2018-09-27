Ümraniye'de TEM otoyolu kenarında erkek cesedi bulundu

Ümraniye'de TEM otoyolunun üzerindeki alt geçidin ayaklarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Olayı şüpheli gören polis, inceleme başlattı.

Çamlıca gişeler mevki'inde bulunan alt geçidin ayaklarında 35 yaşlarında bir erkeğe ait, ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, cesedin etrafında güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili araştırma yapan ekipler, şahsın ölüm nedeni ile ilgili de çalışma başlattı. Olayı ihbar eden vatandaşlar, cesedin bazı yerlerinde morarma olduğunu ve şahsı da tanımadıklarını söyledi. İncelemelerin ardından Adli Tıp Morgu'na kaldırılan şahsın, ölüm nedeni araştırılıyor.