Ümraniye Belediyesi; Yeşilay’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon hizmeti vereceği, Tantavi Mahallesi’ndeki Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nin (YEDAM) binasının temel atma töreni gerçekleşti. Zemin kat ve 2 normal kattan oluşacak bina toplamda 954 metrekare kapalı alanda inşa edilecek. Merkez ayrıca 4 adet atölye, 2 adet grup terapi odası, 2 adet sosyal hizmet odası, 2 adet psikolog odası, bilgi işlem merkezi, yönetim odası, mescit, uzman odası ve diğer ihtiyaçlar için tasarlanan çeşitli bölümleri içeriyor. YEDAM binasının temel atma törenine Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Yönetimi, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Arif Karapıçak, Yeşilay Ümraniye Şube Başkanı Ömer Muratoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan program; şehit olan Filistinli kardeşlerimiz için okunan Kur’an-ı Kerim ile devam etti.

Tantavi Mahalle Muhtarı Nurdan Torun, AK Parti Tantavi Mahalle Başkanı Necmettin Erez ve Yeşilay Ümraniye Şube Başkanı Ömer Muratoğlu, birer selamlama konuşması gerçekleştirerek; YEDAM binası için Ümraniye Belediyesi ve Başkan Hasan Can’a teşekkürlerini sundular.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, temel atma töreni gerçekleşen YEDAM binasının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, temli atılan ve açılışı yapılan eserler hakkında bilgilendirmede bulundu. “O kadar güzel ve çok sayıda eserler yapıyoruz ki açılış ve temel atmalarına yetişmekte güçlük çekiyoruz” diyen Batur, binanın teknik özellikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Batur, Filistin’de şehit olan kardeşlerimize rahmet dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, binanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. “Siyonist İsrail’in katliamıyla karşı karşıyayız, şehitlerimize rahmet diliyorum, bu duruma karşı duruşumuzu göstermek için Cuma günü Yenikapı’da olacağız” diyen Eminmollaoğlu, 24 Haziran seçimlerine değinerek “Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay Danışma Merkezi’nde yapılacak hizmetleri anlatarak “Binanın yapımına vesile olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can; İsrail’in Filistinli kardeşlerimize karşı yaptığı hain saldırıyı kınayarak konuşmasına başladı. “Her Ramazan ayına girerken İsrail Filistin’e saldırıyor. Geçmişte de bunu yaptılar, Rabbim bunları ıslah etsin. Zulüm ile abad olunmaz” dedi. Başkan Hasan Can; Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” sözüne atıf yaptı ve “Rabbim mazlumlara yardım etsin, şehitlere rahmet gazilere şifa diliyorum” dedi.

YEDAM’ın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Başkan Hasan Can, “Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun, Rabbim nice güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun. İnşallah 24 Haziran seçimlerinin ardından ikinci bayramımızı da yaşayacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu da programda bir konuşma yaparak YEDAM’ın hayırlı olması duasında bulundu ve Ümraniye Belediyesine ilçe için yaptığı güzel ve büyük hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Ardından Başkan Hasan Can ve protokolün temel atma için butona basmasıyla program son buldu.