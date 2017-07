Ümraniye’den 15 Temmuz şehitlerine vefa

Ümraniye Belediyesi’nin, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde canlarını siper eden şehitlerimizin anısına gerçekleştireceği anma törenleri, kabir ziyaretleri ile başladı. Ziyaretlerde Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye İlçe Millî Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, AK Parti Ümraniye İlçe yönetim kurulu üyeleri, Ümraniye Müftüsü İlyas Yılmaztürk, şehit aileleri, muhtarlar, birim müdürleri, meclis üyeleri ve müftülük hocaları hazır bulundu. Ümraniye Müftülüğü hocalarının da Kur’an-ı Kerim okumasının ardından, şehitler dualarla anıldı.

Başkan Hasan Can ve Ümraniye protokolü ilk olarak Kocatepe Mezarlığına defnedilen, 15 Temmuz şehitlerinden Köksal Karmil, Mahmut Coşkunsu ve Lokman Oktay’ın kabirlerini ziyaret etti. 15 Temmuz şehitlerimizden olan Onur Kılıç’ı Ihlamurkuyu Mezarlığında şehit aileleriyle birlikte ziyaret ederek, dualar etti. Başkan Hasan Can ve Ümraniye protokolünün bir sonraki ziyareti Karacaahmet Mezarlığı oldu. Başkan Hasan Can burada 15 Temmuz şehitlerimizden Sevgi Yeşilyurt ve Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş’ın kabirleri başında tüm şehitler için dualar ederek Kur’an-ı Kerim okudu.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye protokolü son olarak Edirnekapı kabristanında 15 Temmuz şehitlerimizden Yılmaz Ercan ve şehit polis Erol İnce’nin kabirlerini ziyaret ederek, şehit aileleriyle birlikte dualar etti. Başkan Hasan Can ve Ümraniye protokolü daha sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Şehitliği ziyareti için Edirnekapı’da düzenlenen karşılamaya katıldı. Karşılamada; Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Milletvekilleri, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, İlçe Belediye Başkanları, şehit ve gazi aileleri ile Ümraniye protokolü katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okuyarak dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım daha sonra; Ümraniyeli Polis Şehidimiz Erol İnce’yi de kabri başında ziyaret ederek dua etti. Ardından, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Şehzadebaşı Camii haziresindeki kabri başında ziyaret edilerek dualarla anıldı.

Ümraniye Belediyesi’nin 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında anma programları ve nöbetleri devam edecek.