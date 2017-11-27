Ümraniyeli kadınlardan Arakan’a yardım eli

Ak Parti Ümraniye Kadın Kolları ile Ak Parti İstanbul Kadın Kolları’nın düzenlediği Arakan’a yardım kermesi Ümraniye Hanımeli Çarşısı’nda gerçekleşti. Kermese Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ak Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, Ak Parti Ümraniye Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın konuşmasının ardından kermes kurdele kesimi ile açıldı. Arakan’a yardımı ilk Belediye Başkanı Hasan yaptı. Bir tencere içine para atan Başkan Hasan Can, vatandaşlardan Arakan’a yardım etmelerini istedi. Törenden sonra Başkan Can, kadınların yaptığı kermesi gezdi.

Arakan’daki Müslümanlara yapılan yardım kermesi hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can: “Program Ak Parti Ümraniye Kadın Kolları İlçe Başkanlığı ve Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı’nın programıdır. Tabi sivil toplum kuruluşları da dâhil oluyor. Biz de Belediye olarak onları organize ettik. Hep beraber burada bir hafta sürecek bir kermes. İnşallah bu kermesten elde edilecek gelirlerle Arakan’da zulme maruz kalmış kardeşlerimizin başlarını sokacaklar 5- 6 tane oranı şartlarına göre konut, prefabrik Kızılay’ ya verecekler. Kızılay vasıtasıyla da orada başlarını sokacakları bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için tertip ettiğimiz bir program, İnşallah bu bereketler olur. Ve hedefledikleri hizmeti gerçekleştirmiş olurlar İnşallah” dedi.

Kermeste, tekstil ürünleri, el işi ürünler, ev yapımı birbirinden farklı pasta, tatlı ve börek çeşitleri uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuldu. Elde edilen gelirler ise Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacak.