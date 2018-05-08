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08 Mayıs 2018 15:38

Ümraniyeli öğrenciler, atık pil toplama yarışmasında ödüllendirildi

Ümraniye Belediyesi, Dünya Çevre Günü kapsamında ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullar arasında düzenlediği atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okullara ve öğrencilere ödüllerini dağıttı.

Ümraniyeli öğrenciler, atık pil toplama yarışmasında ödüllendirildi

08 Mayıs 2018 15:38


Ümraniye, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği “Türkiye’nin En Temiz Şehri Yarışması”nda İstanbul’un en temiz ilçesi seçilmişti. Kazanmış olduğu bu unvana yaraşır şekilde hizmetlerine devam eden Ümraniye Belediyesi, çevreye duyarlı bireylerin yetişmesi için atık pil toplama kampanyası ile farkındalık oluşturarak ilçedeki lise, ortaokul ve ilkokullar arasında en çok pil toplayan öğrencileri ve okulları ödüllendirdi. “Ümran Teyze” isimli animasyon ile doğaya ve çevreye karşı bilinçlendirilen Ümraniyeli öğrencilere ödülleri belediye binasında verildi.


Ödül töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “On binlerce, yüz binlerce yıldan bu yana insanlığın istifade ettiği dünya nimetlerini, bundan sonrada kıyamete kadar yaşayacak insanları düşünmek ve dünyayı yaşanabilir bir şekilde teslim etmemiz lazım. Atılan atıkları tekrar ekonomiye kazandırma mücadelesini versek hem çevre kirliliğini ortadan kaldırmış hem de ekonomik olarak artıya geçmiş oluruz. İşte bunu yeni kuşaklara öğretmek adına okullarımız da birçok program yapıyoruz. Seminerler, konferanslar yapıyoruz.Gençlerimizin bu işe alışmasına okullarımızda pil toplama yarışları yapıyoruz. Düşününün pilin toprağa karıştığı zaman bu atıklar ve bunun benzeri atıkların toprağa, araziye yayıldığı zaman, suya karıştığı zaman dünya ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor” dedi.




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