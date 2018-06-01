Ümraniyeli vatandaşlardan Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek için açılan hesaba para yatırmak isteyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Teşkilatı üyeleri ve vatandaşlar, Ümraniye Çarşı’da bulunan Ziraat Bankası önünde bir araya geldi.

“Kimin neye gücü yeterse”

Bağış öncesi seçim kampanyasına katılım hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, bağış miktarının değil kampanyaya sahip çıkmanın önemine değindi. Amaçlarının Recep Tayyip Erdoğan’a yol arkadaşlığı yapmak olduğunu dile getiren Başkan Can, “Cumhurbaşkanımızım seçim kampanyası bizim nazarımızda, milletin güçlü bir şekilde tekrar yürümesi için elzem olan bir kampanya. Bir seçime gidiyoruz ve cumhurbaşkanı adaylarına bağış kanunidir. Bütün cumhurbaşkanı adaylarının sevenleri, onun kampanyasına maddi katkı sağlarlar. Dolayısıyla bugün biz de teşkilat olarak, AK partililer olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına katkı sunmak amacıyla Ziraat Bankası’na geldik. Kimin neye gücü yeterse. Önemli olan miktar değil önemli olan o kampanyanın yanında olduğumuzu göstermektir. Milletin hizmetine adeta canını koymuş bir liderin bu yürüyüşünde ona yol arkadaşlığı etmektir. Hadise bundan ibarettir” dedi.

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve beraberindeki vatandaşlar daha sonra bankaya girerek destek için açılan hesaplara bağış yaptı. Kampanyaya katılan Ümraniyeli vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağış yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.