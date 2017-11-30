Ümraniye’nin sağlık projelerine Altın Karınca Ödülü

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 7’nci kez düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri Beşiktaş’ta düzenlenen organizasyonda sahiplerini buldu. Ümraniye Belediyesi de sağlık alanındaki başarılı uygulamalarıyla Altın Karınca Ödülünün sahibi oldu. Ödülü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can‘a takdim etti.

Alınan ödülün motive edici olduğunu söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, “Bundan önce de birkaç kez Altın Karınca ödülü aldık. Bugünde davet edildik. Sağlık altyapısına yaptığımız hizmetler, destekler ve katkılar sebebiyle ödüle layık görülmüşüz. Güzel bir şey. Hem bizim açımızdan hem bu hizmetleri birlikte yaptığımız mesai arkadaşlarımız açısından güzel. Yapılan işlerin ödüllendirildiğini gördüklerinde daha çok motive oluyorlar” dedi.