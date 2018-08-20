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20 Ağustos 2018 12:41

Ümraniyespor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümraniyespor, Spor Toto 1.

Ümraniyespor, Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

20 Ağustos 2018 12:41

Lig’in 3. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


Lig’in 3. haftasında deplasmanda karşı karşıya geleceği Boluspor maçının hazırlıklarını bugün Ümraniyespor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, antrenmanı taktik ağırlıklı yapılan çift kale maç ile noktaladı.


Çalışmaya gribal enfeksiyon geçiren sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan katılmadı.


Ümraniyespor, yarın günü izinli geçirecek. İstanbul temsilcisi, çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




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