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14 Mayıs 2018 11:03

Ümraniyespor final için sahaya çıkıyor

Spor Toto 1.

Ümraniyespor final için sahaya çıkıyor

14 Mayıs 2018 11:03

Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 4-3 mağlup olan Ümraniyespor, yarın sahasında ağırlayacağı rakibi karşısında saha avantajını da kullanarak final biletini almak istiyor.


Profesyonel lig macerasına 2011-2012 sezonunda başlayan Ümraniyespor, 2013-2014’te TFF 3. Lig’den 2. Lig’e çıktı. Geçen her sene üzerine koyarak devam eden İstanbul ekibi, 2015-2016’da ise Lig’de mücadele etmeye başladı. Son iki sezondur ligin etkili takımlarından biri olmayı başaran kırmızı-beyazlılar, bu sene de uzun süre ilk ikide yer almasına rağmen son haftalarda elde ettiği olumsuz sonuçlar nedeniyle ligi 4. sırada tamamladı. Play-off turunda BB Erzurumspor’un rakibi olan Ümraniye, deplasmandaki ilk maçta 4-3 mağlup oldu. Yarın saat 16.00’da Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak rövanş karşılaşmasında Erzurum temsilcisi karşısında saha avantajıyla birlikte etkili bir oyun sergilemenin hesaplarını yapan Ümraniyespor, Teknik Direktör Bayram Bektaş yönetiminde geçirdiği güzel bir sezonu final oynayarak taçlandırmak istiyor.




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