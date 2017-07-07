Üniversite adaylarına İBB’den önemli hizmet

ALO Tercih Danışma Hattı ile de tüm Türkiye’ye rehberlik hizmeti sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla 13 yıl önce başlatılan Tercih Danışma Merkezleri, bugüne kadar 500 bini aşkın gence en doğru tercih için ücretsiz hizmet sundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü, bu yıl ‘Kariyerin Tercihinde Saklı’ sloganıyla 33 ilçede 48 noktada Tercih Danışma Merkezi ve Tercih Danışma Hattı açıyor. LYS’ye giren öğrencilere de ücretsiz rehberlik hizmeti verilecek.

Uzman kadro ile doğru tercih imkânı

Üniversite adaylarına 130 uzman danışmanla ücretsiz olarak rehberlik desteği sağlayan “Tercih Danışma Merkezleri” ile gençlerin bilinçli tercih yaparak geleceklerine yön vermelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

12 Temmuz’da başlayacak ve 26 Temmuz’a kadar devam edecek rehberlik hizmetinden yararlanmak ve hizmet verilen Tercih Danışma Merkezlerini öğrenmek için tercih.ibb.gov.tr adresinden detaylı bilgiye ulaşılabiliyor. Ayrıca web sitesi üzerinden canlı destek hattı ile üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verilecek.

Kentin 33 ilçesinde kurulan Tercih Danışma Merkezlerine gidemeyen üniversite adayları için ise, Tercih Danışma Hattı oluşturuldu. (0212) 600 87 00 numaralı ALO Tercih Danışma Hattı ile tüm Türkiye’ye rehberlik hizmeti de verilecek.