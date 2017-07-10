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10 Temmuz 2017 09:49

Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Zeytinburnu Belediyesi, LYS maratonunu ardında bırakan üniversite adaylarına ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

10 Temmuz 2017 09:49


LYS sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Meraklı bekleyişin devam ettiği şu günlerde “Geleceğin için Doğru Tercih” sloganıyla harekete geçen Zeytinburnu Belediyesi yeni nesil tercih robotu sayesinde üniversite adaylarına zorlu karar sürecinde destek verecek. 14 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında üniversite adaylarını Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde ağırlayacak olan uzman hocalar, adayların en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmelerine yardım edecek.


Gerçeğe en yakın sonucu veren tercih robotu sayesinde adaylar için üniversite seçimini meşakkatli bir halden çıkarıp pratik hale getiren Zeytinburnu Belediyesi, aynı zamanda öğrencilerin kısa sürede stressiz ve rahat bir tercih yapmalarına katkı sağlayacak.


Tercihlerin sona ereceği 26 Temmuz Çarşamba gününe kadar adaylara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek olan uzman hocalar, üniversite adaylarını doğru bir tercih yapabilmeleri için Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’ne davet ediyor. ÖSYM takvimine göre LYS sonuçları 11 Temmuz Salı günü açıklanacak. Adaylar, üniversite tercihlerini 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapabilecek.




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