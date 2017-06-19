Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 17:42

Üniversite birincisi Mısırlı Reem!

Bu yıl 9.

Üniversite birincisi Mısırlı Reem!

19 Haziran 2017 17:42

yaşını kutlayan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Bugün bizim için daha anlamlı. Çünkü üniversitemiz olgunluk çağına gelerek bölümlerimiz yüzde 90 oranında mezun verir hale geldi. Ümit ederim ki üniversiteden kazandıkları ilim, bilim ve kazandıkları sosyal çevre hayatta karşılaşacakları problemleri çözme yolunda onlara yardımcı olur. Hedefimiz üniversitemizi uluslararası bir konuma getirmek. Bunun yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yabancı öğrenci bakımından 7 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında 3. sırada yer alıyoruz. Üniversitemizin dörtte birinin yabancı öğrenci olmasını hedefleyerek dünya insanlarının gelerek eğitim aldığı uluslararası bir üniversite haline gelmek istiyoruz. Öğrencilere tavsiyemiz burada edindikleri ilmi, bilimi ve karakteristik özellikleri hayatları boyunca geliştirerek taşımalarıdır.” dedi.



“Türkiye’ye en fazla uluslararası öğrenci kazandıran üçüncü üniversite”


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Bu yıl üçüncü kez mezun veriyoruz. 2011’de öğrenci almaya başlayan üniversitemiz bu yıl 9. yaşını kutluyor. Bu yıl bine yakın mezunumuzu Türkiye’ye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sene ilk kez mezun veren Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz eğitimlerini 5 yıl olarak tamamladılar. Artan sayıda öğrenciyi Türk Yükseköğretim hayatına kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl ilk defa öğrenci alacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılacak. İlerleyen dönemlerde Sağlık Bilimleri Fakültesini de kurmak suretiyle sağlık alanında bütün alanları tamamlamış olacağız. Çok sayıda uluslararası öğrenci Türkiye’ye geliyor. Türkiye’ye en fazla uluslararası öğrenci kazandıran üçüncü üniversite olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin kısa süre içerisinde edinmiş olduğu kalite noktasını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Öğrencilere tavsiyelerden bulunan Erhan, “Öğrencilerin her şeyden önce aldıkları eğitimin farkına vararak bu başarıları için önümüzdeki dönemde atacakları adımlarda öz güven sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye her alanda bu pırıl pırıl gençlere ihtiyaç duyuyor. Başarının anahtarı öz güvenden dürüst olmaktan ve sabretmekten geçiyor. Biz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerine ilk günden itibaren bu değerleri aşılamaya çalışıyoruz. Onların da gerek iş hayatında gerek özel hayatlarında büyük başarılara imza atacağından da kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.



Okul birincisi Mısırlı bir öğrenci


İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lojistik Bölümü öğrencisi ve üniversite birincisi Mısırlı Reem Kamal Elsayed Mahmoud Rabea, “Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Okul birincisi olduğum için bugün güzel bir gün. Çok zorluklar yaşadım ama hiçbir zaman umutsuz olmadım. Çok çalıştım ve hiç vazgeçmedim. Herkese tavsiyem lütfen çalışkan olun. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel ve başarılı olmak için her şeyi yapın çünkü bu güzel bir duygu” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:49
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!