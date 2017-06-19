Üniversite birincisi Mısırlı Reem!

yaşını kutlayan İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin 2016-2017 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, “Bugün bizim için daha anlamlı. Çünkü üniversitemiz olgunluk çağına gelerek bölümlerimiz yüzde 90 oranında mezun verir hale geldi. Ümit ederim ki üniversiteden kazandıkları ilim, bilim ve kazandıkları sosyal çevre hayatta karşılaşacakları problemleri çözme yolunda onlara yardımcı olur. Hedefimiz üniversitemizi uluslararası bir konuma getirmek. Bunun yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yabancı öğrenci bakımından 7 yıllık bir üniversite olmamıza rağmen Türkiye’de vakıf üniversiteleri arasında 3. sırada yer alıyoruz. Üniversitemizin dörtte birinin yabancı öğrenci olmasını hedefleyerek dünya insanlarının gelerek eğitim aldığı uluslararası bir üniversite haline gelmek istiyoruz. Öğrencilere tavsiyemiz burada edindikleri ilmi, bilimi ve karakteristik özellikleri hayatları boyunca geliştirerek taşımalarıdır.” dedi.

“Türkiye’ye en fazla uluslararası öğrenci kazandıran üçüncü üniversite”

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Bu yıl üçüncü kez mezun veriyoruz. 2011’de öğrenci almaya başlayan üniversitemiz bu yıl 9. yaşını kutluyor. Bu yıl bine yakın mezunumuzu Türkiye’ye kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu sene ilk kez mezun veren Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz eğitimlerini 5 yıl olarak tamamladılar. Artan sayıda öğrenciyi Türk Yükseköğretim hayatına kazandırmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl ilk defa öğrenci alacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesi açılacak. İlerleyen dönemlerde Sağlık Bilimleri Fakültesini de kurmak suretiyle sağlık alanında bütün alanları tamamlamış olacağız. Çok sayıda uluslararası öğrenci Türkiye’ye geliyor. Türkiye’ye en fazla uluslararası öğrenci kazandıran üçüncü üniversite olmaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin kısa süre içerisinde edinmiş olduğu kalite noktasını da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere tavsiyelerden bulunan Erhan, “Öğrencilerin her şeyden önce aldıkları eğitimin farkına vararak bu başarıları için önümüzdeki dönemde atacakları adımlarda öz güven sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum. Türkiye her alanda bu pırıl pırıl gençlere ihtiyaç duyuyor. Başarının anahtarı öz güvenden dürüst olmaktan ve sabretmekten geçiyor. Biz İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerine ilk günden itibaren bu değerleri aşılamaya çalışıyoruz. Onların da gerek iş hayatında gerek özel hayatlarında büyük başarılara imza atacağından da kuşkumuz yok” şeklinde konuştu.

Okul birincisi Mısırlı bir öğrenci

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Lojistik Bölümü öğrencisi ve üniversite birincisi Mısırlı Reem Kamal Elsayed Mahmoud Rabea, “Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım. Okul birincisi olduğum için bugün güzel bir gün. Çok zorluklar yaşadım ama hiçbir zaman umutsuz olmadım. Çok çalıştım ve hiç vazgeçmedim. Herkese tavsiyem lütfen çalışkan olun. Hayat çok güzel, yaşamak çok güzel ve başarılı olmak için her şeyi yapın çünkü bu güzel bir duygu” dedi.