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12 Haziran 2018 15:32

Üniversite burs ve yerleştirme sınavlarına yoğun ilgi devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenciler üniversite burs ve yerleştirme sınavlarına yoğun ilgi duyuyor.

Üniversite burs ve yerleştirme sınavlarına yoğun ilgi devam ediyor

12 Haziran 2018 15:32


Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) bu yıl da KKTC’li öğrencilere hem yüksek oranda burs olanakları hem de yurt dışında okuma fırsatı sunuyor.


Sınava giren aday öğrencilere yüzde 75 burs


KAÜ Burs ve Yerleştirme Telafi Sınavı, yoğun talep sebebiyle, 20 Haziran Cumartesi günü KAÜ Eğitim Binası’nda yeniden gerçekleşiyor. Saat 11:00’da başlayacak sınava giren tüm öğrencilere, “KKTC Yükseköğretim’de Fırsat Eşitliği” yaklaşımıyla yüzde 75, sınavdaki başarılarına göre ise yüzde yüze kadar, 7 yıl kesintisiz burs imkanı sunulacak. Bu burslar yurt dışında da geçerli olacak. Sınav sonucunda yüzde yüz burs almaya hak kazanan öğrenciler, yıllık sadece 2 bin 625 TL ücret ödeyerek eğitim hakkına sahip olabilecek.


Yurt dışında eğitim imkanı


Yurt dışı kampüs imkanlarından faydalanan öğrenciler, İngiltere, Moldova, ABD, Sri Lanka, Hong Kong ve Türkiye’deki üniversitelerde eğitim fırsatından yararlanabilecek. Bu çerçevede eğitim alma olanaklarını tüm dünya çapında gerçekleştirebilecek.


Öğrenciler YÖDAK onaylı; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulunun belirlenen bölümlerinde burslu olarak eğitim hakkı kazanabilecek.




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