Üniversite gençleri 15 Temmuz’u unutmadı, unutturmadı

Türkiye yaralarını sararak tarihinin en zor ve en acı günlerini geride bırakırken demokrasi adına şehit düşen ve gazi olan kahramanlarını Altınbaş Üniversitesi öğrencileri unutmadı. Konuşmacı olarak gençlerle 15 Temmuz anılarını paylaşan Gazi Nebahat Topaloğlu da duygulu anlar yaşayarak, " Bu vatanın milletine ihtiyacı var" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Siyaset ve Diplomasi Kulübü tarafından düzenlenen " Türk Genci için 15 Temmuz" konferansı gençlerle 15 Temmuz gazilerini bir araya getirdi. Konferansa, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 15 Temmuz Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri Mücahit Danışman, Gazi Nebahat Topaloğlu, Gazi Ahmet Onay, Gazi Metin Doğan ve birçok üniversite öğrencisi katıldı.

"15 Temmuz’dan sonra hayatımız değişti"

15 Temmuz ’un öncesi ve sonrasında hayatında ne gibi değişiklikler olduğundan bahsederek vatan için herkesin birleşip tek yumruk olması gerektiğine değinen Gazi Nebahat Topaloğlu şu ifadeleri kullandı; "15 Temmuz gecesi o gün başladı ve hala devam ediyor. Vatan söz konusu ise herkesin birleşip tek yumruk olması gerekiyor. Yurt içinde ve yurt dışında her bir taraftan ülkemize saldırılar düzenleniyor, bunları görebiliyoruz. Bu bakımdan çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. 15 Temmuz’dan sonra hayatımız değişti. 15 Temmuz’dan sonra 2 ay hastanede yattım. Üç dört ay fizik tedavi gördüm. İş hayatına dönmem artık olası değildi başka bir şey yapmak zorunda olduğumuzu gördüm. Vatanın selameti ve çocuklarımızın yarınlarına düzgün bir gelecek bırakabilmek için mücadele etmemiz gerektiğini düşündüm. Dolayısıyla evimde çocuklarımla ilgileniyorum. Sürekli yanımda kalan bir kişi oluyor. Eskisi gibi ev işleri yapamıyorum. Ayağımı bükemiyorum. Sol bacağımdan G3 mermisi ile vuruldum. Ülkemizin bize bizim çocuklarımıza ihtiyacı var, bu vatanın milletine ihtiyacı var bundan sonra bunun için çabalayacağız."

"Kendi kahramanlıklarımızı göreceğiz"

15 Temmuz Platformu Genel Sekreteri ve Gazi Mücahit Danışman ise," Geçmişteki kahramanlarımız unutturulmuş bizlere, çocuklarımızı Avrupa’nın sahte kahramanlarıyla büyüttük. Şu anda ise Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizleri uyandırmasıyla bizler kendi kahramanlarımızı görüyoruz. Üniversite çağındaki, gençlerin ülkelerini yönetebileceklerini dünyaya hükmedebileceklerini bilmeleri gerekiyor. Türkiye üzerine oynanan oyunlar devam edecek bu nedenle 15 Temmuz ruhunu gençlere unutturmamalıyız" diyerek sözlerini tamamladı.