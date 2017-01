Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri “Thalassaemia” hastalığı ile İlgili farkındalığı artırmak amacıyla GAÜ Sağlık Merkezi’nde “Kan Bağışı Kampanyası “ yapıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri “Thalassaemia” hastalığı için kan bağısını ne denli önemli olduğunu vurgulamak için GAÜ Sağlık Merkezi’nde “Kan Bağışı Kampanyası” düzenledi. Kan Bağışı Kampanyasıyla ilgili olarak Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı şunları söyledi; “Projeye, 2015-2016 yaz döneminde başladık. Öğrencilerimiz ile konular hakkında karar verirken, birkaç konuya odaklandık. Öğrencilerimizden gelen fikirler çerçevesinde de, duygulara dokunmak istedik. Araştırmamızda; ‘Thalassaemia’ hastalığı konusuna odaklandık. 35 arkadaşımız ile, esas amacımızı oluşturup, kan vermenin bir defaya mahsus değil, devamlılığının olması için yola çıktık. Gönül işi olarak, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak, sosyal sorumluluk projesi olarak, daha da büyüyerek devam etmeyi amaçlıyoruz. Her zaman yanımızda olan, üniversitemize teşekkür ediyoruz.”

“Thalassaemialı arkadaşlarımızın üç haftada bir, kana ihtiyaçları oluyor”

Kan bağışı yapmak için öğrenciler tarafında ciddi katılımın olduğuna değine Thalassaemia Asbaşkanı Ahmet Varoğlu, “Burada yapılan kan bağışlarının hepsi, thalassaemialı arkadaşlarımızın ihtiyaçları için kullanılacak. Thalassaemialı arkadaşlarımızın üç haftada bir, kana ihtiyaçları oluyor. Tedavilerini düzgün sürdürebilmeleri için, stoklarımızda zaman zaman baş gösteren eksiklikler nedeni ile, doğru ve yeteri kadar tedavi alamıyorlar. Bu tedavinin yeteri kadar devam etmesi için, zaman zaman kan kampanyaları düzenliyoruz. GAÜ’nün düzenlediği kan kampanyası bu amaçlıdır” dedi.

“Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, bizim için her zaman önemli”

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Yrd.Doç.Dr. Feriha Dikmen ise, “Sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, bizim için her zaman önemli. Gerek öğrencilerimiz, gerekse akademisyenlerimiz ile sadece fakültemiz bünyesinde değil, aynı zamanda bulunduğumuz bölge halkı ile de iletişim halinde olarak, projelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Katkısı geçen tüm hocalarımız ve öğrencilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.