İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Sezen Ünlü ve Selenay Eda Ayaz’ın ‘Online Beslenme ve Diyet Danışmanlığı’ hizmetini kapsayan “Dietbucks” isimli projeleri kendilerine ödül getirdi. ‘Dietbucks’ adlı girişimleri ile Nisan ayında Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin düzenlediği “Stajyer Girişimciler” yarışmasına katılan Ünlü ve Ayaz, birincilik ödülünü elde ederek, girişimleri için yatırım almaya hak kazandılar.

Online Beslenme ve Diyet Danışmanlığı

Sezen Ünlü ve Selenay Eda Ayaz, kendilerine ödül getiren ‘Dietbucks’ girişimiyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Dietbucks; heyecanlı, dinamik daima öğrenmeye açık, kendini geliştiren bir start-up’tır. Dietbucks; Online Beslenme ve Diyet Danışmanlığı vermektedir. Aynı zamanda marka ve restoranlara özel menü destekleri, menülerinin alerjen ve besin değeri saptamasını yapmaktadırlar. Firmaların talepleri doğrultusunda, firma çalışanlarına 1 günlük, 1 haftalık, 1 aylık ve 3 aylık olmak üzere beslenme eğitimi ve workshoplar vermektedirler. Aynı zamanda uygulaması oldukça pratik, lezzetli ve sağlıklı tariflerini internet sitelerinde ve uygulamalı olarak YouTube kanallarında paylaşmaktadırlar. Dietbucks bünyesinde 1 işletmeci, 1 kurumsal iletişim danışmanı, 3 diyetisyen ve 1 uzman diyetisyen bulunmaktadır.”

Kendine özel mail istemi bulunuyor

Dietbucks’ı diğer online beslenme danışmanlıklarından ayıran unsurun kurumsal bir kuruluş olarak, özel mailleşme sistemi uygulamaları olduğunun altını çizen Sezen Ünlü ve Selenay Eda Ayaz, “Dietbucks sadece online beslenme danışmanlığı değil, bünyesinde beslenme konusuna dair pek çok uygulamayı aynı anda bulunduran, kişilerin kendisini bu alanda daha da geliştirmelerini sağlayan bir projedir” diye konuştular.