3 ay süren çalışmanın ardından 1. sınıf öğrencilerinin Marine konseptinde hazırladığı ilk ürünleri sunan engelli mankenler beğeni topladı.

Hayatın her alanında engelli-engelsiz yaşamın birlikte daha güzel olduğunu vurgulamak ve engellilerin sosyal yaşam becerilerini artırmak için Bağcılar Belediyesi ve Aydın Üniversitesi 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde birçok etkinlik düzenledi. Bu sezonbirlikte uçurtma şenliği, ağaç dikme ve doğa yürüyüşü gerçekleştiren engelliler ve üniversite öğrencileri bu kez yeni bir projeye imza attı.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı Kursiyerleri ve Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü 1’inci sınıf öğrencileri 3 ay önce bir araya geldi. Moda Tasarım Bölüm Programı BaşkanıNihal Bolkol’un destekleriyle engelliler ve 1. sınıf öğrencileri moda ve tasarım konusunda çalışmalara başladı.

“Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmek bizi mutlu ediyor”

3 ay süren yoğun programın ardından engelli kursiyerler ve üniversite öğrencilerinin hünerlerini sergilemesi için Engelliler Sarayı’nda defile düzenlendi. Programın açılış konuşması yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu merkeze giren herkesin yüzünün güldüğünü görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugün de birçok projede birlikte çalıştığımız Aydın Üniversitemizin öğrencileriyle buradaki kardeşlerimizin birlikte hazırlamış olduğu defilede birlikteyiz. Emeklerini sergileyecekler. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da “Kardeşlerimizin ne kadar güzel projelere imza attığını biz de buradan ifşa ediyoruz. Projede emeği geçen tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

“Moda tasarım öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar”

Aydın Üniversitesi Rektörü Yadigar İzmirli ise şunları söyledi:

"Çocuklarımız son derece anlamlı bir etkinliğe imza atıyorlar. Sahip olduğu vizyon bununla birlikte duyduğu heyecan ve şevkle Bağcılar ilçesinin bir eğitim ve kültür kenti haline getiren; ilçeyi sosyal hayatın merkezine dönüştüren değerli Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı’ya bu çalışma fırsatı verdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin olmazsa olmazı moda tasarım öğrencilerimiz çok heyecanla çalıştılar. Sergilenecek olan ürünler onların ilk ürünleri. O yüzden çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum.”

Bölüm Başkanı Nihal Bolkol ise “Üniversite öğrencilerimiz ve bu sarayın içindeki öğrenciler birlikte çalıştılar ve sonuca geldik. Hocalarımıza teşekkür ediyorum öğrencilerimizin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Engelliler Sarayı Kafkas Halk Oyunları Ekibi, folklor gösterisi yaptı. Gösterinin ardından heyecanlı oldukları gözlenen üniversite öğrencileri ve engelliler müzik eşliğinde podyuma çıktı. Engelsiz Tasarım Defilesi’nde 80 öğrenciden her biri engelliye eşlik etti. Öğrencilerin ilk ürünü olan Marine Konseptinin sunumunu yapan engelli mankenler göz kamaştırdı. Engellilerin giydiği kıyafetler arasında en çok dikkat çeken balık ağı ve korsan kostümü oldu. Engellilerin performansı izleyenlerden büyük alkış aldı.