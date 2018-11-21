Üniversite-sanayi işbirliğinde büyük anlaşma

Esenyurt Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (ESİDER) ile İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İEÜ) arasında üniversite-sanayi işbirliği alanında bir protokol imzalandı. Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Kurucu Vakıf Başkanı Necmi Kadıoğlu, Rektör Prof. Dr. Sudi Apak, ESİDER Başkanı Fevzi Torolsan, ESİDER yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen işbirliği protokol ile teknolojik gelişmeler ve sosyal amaçlı hizmetler konusunda işbirliği içinde hareket edilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

“Üniversite-sanayi işbirliğinde çok önemli bir adım”

Protokolün üniversite-sanayi işbirliğinde çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sudi Apak, bu çalışmaların diğer bölgelere de yayılmasını dilediğini belirterek, “Bu anlaşmayla üç türde çalışma yürüteceğiz. Bunlardan ilki eğitim, ikincisi danışmalık alanı. Bu alanla fabrikada danışmanlık ihtiyacı olduğunda hocalarımız çalışmalar yürütecek. Son alarak da proje yapma ayağı olacak. TUBİTAK da dâhil olmak üzere birçok proje bu alana giriyor” dedi. Bu iş birliğiyle öğrenciler için öncelikle staj imkânları olacağını kaydeden Apak, “Öğrenciler kendi bilgi birikimlerine katkıda bulunarak, çağdaş teknolojiyi izleme imkânı bulacaklar. Okulda almış oldukları eğitimi bu anlaşma ile birlikte uygulama fırsatı yakalayacaklar ”dedi.

“Üniversiteler üretim kuruluşlarıdır”

Üniversitelerin sadece birer okul değil, aynı zamanda üretim kuruluşları olduğunu söyleyen Esenyurt Sanayiciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Fevzi Torolsan, “Üniversiteler bilgi ve birikim kadrolarıyla bir yandan eğitim vererek, bilginin topluma refah ve sosyal erişimini sağlarlar. Bu nedenle de üniversiteler ülkelerin medeniyet düzeyi için bir göstergedir. Bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliği kavramı ülkemizde istediği anlamı bulamamış, sanayi ülkelerinde gördüğümüz entegresyonu gerçekleştirememiştir. Bu nedenle bu imzayı atarken, ülkemizin geleceği için bir olamazsa olamazı gerçekleştireceğimizin bilincindeyiz” dedi.

“Başka kurumlara örnek olacağız”

Anlaşma çerçevesinde çalışma alanlarından da bahseden Torolsan, “Çalışma alanımız son derece geniş. Üniversite, sanayi ve üretimi temsil ediyor. Bu iki faktörü bir araya getirmenin sonsuz yolu var. Bu bağlamda amacımız bunların bir kenarından başlayarak, pozitif sonuçlar elde ederek, bir kıvılcımı yakalayabilmektir. Bu çalışmaları başarabilirsek, başka kurum ve kuruluşlara örnek olacaktır. Üniversitelere de bu alanda çalışmalar yürütülmesi bağlamında olumlu yansıyacaktır” diye konuştu.