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13 Ağustos 2018 10:07

Üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir alan açılıyor

Sivil toplum kuruluşlarından Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) ile üniversite-sanayi işbirliği modelleriyle tanınan İstanbul Esenyurt Üniversitesi, istişare toplantısında bir araya geldi.

Üniversite-sanayi işbirliğinde yeni bir alan açılıyor

13 Ağustos 2018 10:07


Özellikle un üretimi yapan değirmen makinalarındaki teknolojik dönüşüm sonrasında ihtiyaç duyulan kalifiye ara eleman ihtiyacının masaya yatırıldığı görüşmelerde, sektöre yönelik bir eğitim merkezi ihtiyacı olduğuna vurgu yapılarak, otomasyon sistemlerinin hızla geliştiği sektörde, eğitim programlarının dışa bağımlı olduğuna ve ulusal düzeyde ara ve üst düzey eleman kalifikasyonunun sağlanacağı mesleki gelişim programlarına yönelik gereksinime dikkat çekildi.


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla DESMUD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, mühendislik ve teknikerlik düzeyinde başarılı çalışmalara imza atan İstanbul Esenyurt Üniversitesi tarafından, DESMÜD ile yürütülecek müşterek eğitim projelerine destek verileceği ve üniversitenin ‘Sürekli Eğitim Merkezi’ bünyesinde alanında uzman eğitmenlerle uluslararası düzeyde bir meslek edindirme eğitim programının hayata geçirilebileceği bildirildi.




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