Üniversite tekstil sektörüne beyin takımı yetiştiriyor

0’ı uygulamaya başladığı günümüzde tekstil sektöründe geleneksel tekstilden geçişi hızlandırmak için üniversite sanayi iş birliğinde önemli bir adım atıldı.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsü’nün iştiraki İTA İstanbul iş birliğiyle, tekstil sektöründe dönüşümün mimarı olacak Ar-ge Mühendisleri ve Ar-Ge yöneticileri yetişecek. Türkiye’de ilk defa akademik beklentinin yansı sıra sanayide çalışabilecek, üretime yönelik ARGE çalışmaları gerçekleştirecek mühendisler yetiştirmeyi hedefleyen program; Almanya, Güney Kore, Çin, Japonya ve Brezilya ekonomisinde büyük pay sahibi olan teknik tekstil üretimi ve İhracata etkisini ülkemiz içinde sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi çatısı altında üretime yönelik insanlar yetiştirmek üzere “Teknik Tekstillerde Mühendislik Yönetimi” yüksek lisans programı açılıyor. Program iki yıllık lisansüstü olarak uygulanırken, programa katılacak adaylar İTHİB üyesi şirketler tarafından belirlenecek. Belirlenen adaylar eğitim süresince ve eğitimlerini tamamladıktan sonra aynı şirketlerde çalışmaya devam edecekler. Bu kapsamda bir ilk olan program, öğrencilerin şirketlerde çalışırken eğitimlerine devam etmesi, aynı süreçte üniversitedeki dersleri anında uygulamaya koyması ve dünyanın teknik tekstilde öncü ülkesi Almanya’nın dönüşümünün öncü üniversitesi olan Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünde’nde ders almaları açısından bu alanda ülkemiz için çok büyük bir dönüşüm fırsatı sunuyor.

Projenin tanıtımı için Çırağan Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, BAU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Arıca ve İTA Aachen Temsilcisi Bayram Aslan konuşmalarını gerçekleştirerek basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"Nitelikli ve donanımlı Ar-Ge Yöneticilerini ve Mühendislerini yetiştireceğiz"

Tekstil sektörünün üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi açısından vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini belirten İsmail Gülle, " Türkiye ihracatla, ihracat eğitimle yükseliyor. Dünya artık sanayi 4.0’ı konuşuyor. Bu şartlar altında geleneksel tekstil anlayışıyla devam etmek gittikçe zorlaşıyor. Sektörün mutlaka teknik tekstile dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için gerekli olan adımlardan belki de en önemlisini burada atıyoruz. İTHİB, Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi Tekstil Teknolojileri Enstitüsünün iştiraki İTA İstanbul ile el ele vererek sektörde dönüşümü sağlayacak nitelikli ve donanımlı Ar-Ge Yöneticilerini ve Mühendislerini yetiştireceğiz” dedi.

Türkiye son yıllarda ekonomik olarak hızlı büyümesine karşılık, ne yazık ki ihracatındaki katma değer ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payının sınırlı gelişebildiğine vurgu yapan İsmail Gülle, “Ülke ve sektör olarak yaşanan bu tıkanıklıktan kurtulmaktan başka seçeneğimiz yok. Yaşanan benzeri tıkanıklıklar geçmişte dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile son derece olumsuz sonuçlara neden oldu. Örneğin Almanya’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların yüzde 70’i geleneksel tekstillerden teknik tekstillere dönüşemediği için faaliyetlerini sürdüremediler. Türkiye’nin üretim, istihdam ve ihracatında vazgeçilmezi olan sektörümüzü dönüştürebilmek için Geleneksel tekstili geliştirerek Sanayi 4.0’a adaptasyonunu sağlamak ve mevcut yetkinliklerimizi kullanarak teknik tekstillere geçiş sürecimizi hızlandırmamız kaçınılmaz hale geldi. Bunun önündeki en büyük engel ise yetersiz insan kaynağı. Türkiye’de verilen desteklerin de katkısıyla 600’ün üzerinde AR&GE merkezi faaliyet gösteriyor. Tekstil sektöründe bu sayı 30 civarında. Ancak bu Ar&GE merkezlerinde görev alacak, bu merkezleri yönetecek yeterli insan kaynağı konusunda önemli sıkıntılar yaşanıyor. Bahçeşehir Üniversitesi ve Aachen Üniversitesi iş birliğiyle ortaya koyduğumuz proje hem sektörümüzün hem de ülkemizin geleceği için bir dönüm noktası olacaktır. Gençlerimizin bir taraftan çalışırken, diğer taraftan eğitimlerini tamamlayacağı bu proje Türkiye genelin için de bir model olacaktır“ diye konuştu.

"Üniversite - sanayi işbirliği endüstride dönüşüm sağlayacaktır"

Toplantıda konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, üniversite - sanayi işbirliğine gerçek anlamda katkı sağlayacak projenin endüstrideki dönüşümü de beraberinde getireceğinin altını çizdi. Yücel “Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) olarak bu kez Türkiye’nin en önemli sektör temsilcileriyle birlikte, ülkemizdeki endüstriyel dönüşümün geleceğine ışık tutacak bir projeye imza atıyoruz. İTHİB ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu birlikteliğinin bir eğitim iş birliğinden ziyade, üniversite ile endüstrinin birlikte neler yapabileceğini göstermesi adına fırsat olduğunu düşünüyorum. Birlikte yapılacak bilimsel araştırmalar ve çalışmalar sonucunda bu iş birliğinin tekstil sektörüne önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Ülke olarak “Endüstri 4.0” ve beraberinde getireceği değişime bu ve benzer iş birlikleri ile ayak uydurabileceğimiz inancındayım. Üretimden yönetime, AR-GE’den pazarlamaya kadar tüm süreçlerde ‘yeni ekonomi’ anlayışına ve Endüstri 4.0’ın getirilerine uygun insan kaynağı yetiştirilmesi yalnızca sektörün geleceğini değil, Türkiye’nin de ihracat aracılığıyla büyümesini şekillendirecek en önemli unsur. Bu iş birliğinin üniversite - sanayi birlikteliği adına yapıcı ve gerçekçi bir rol model olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.