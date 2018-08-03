Üniversite tercih fuarlarına yoğun ilgi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), aday öğrencilerin üniversite tercihlerini, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarını tanıyarak kendilerini bulmalarına yardımcı olmak amacıyla 1-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Adana’da düzenlenen üniversite tercih fuarlarında yer alıyor. KAÜ Tanıtım Uzmanı Yağız Soya ve KAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gülsüm Güneyli, KAÜ’de mevcut olan programlar ve iş olanakları hakkında detaylı bilgiler verdi.

KAÜ Tanıtım Uzmanı Yağız Soya, ‘‘Bu yıl ilk tercih burslarımız büyük ilgi görüyor. Dört yıllık lisans programlarına yerleşmek isteyen adaylar ilk üç tercihine yüzde 75, yüzde 50 ve burssuz programlarımızı yazması durumunda yedi yıl kesintisiz tam burs kazanacak. İki yıllık önlisans programlarına yerleşmek isteyen adaylarımız ise beş yıl kesintisiz yüzde 75 tercih bursu kazanacak’’ dedi.

Soya, KAÜ’de en çok Mimarlık, Plastik Sanatlar, Anestezi, İşletme Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Fizyoterapi ve İşletme Yönetimi programlarına ilgi olduğunu söyledi.